"Артиллеристы НАТО, облучение и онкология". В "ДНР" отличились новым несуразным фейком: видео

На этот раз право выступить в жанре "Одна история упоительнее другой" у своего патрона Захарченко перехватил Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин ДАН

"Артиллеристы НАТО" ведут обстрелы в зоне конфликта на Донбассе и применяют "высокочастотное излучение, вызывающие онкологические заболевания".

С таким заявлением в четверг, 25 апреля, выступил один из главарей боевиков группировки "ДНР" Эдуард Басурин. Видеозапись его выступления опубликована на портале YouTube.

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По мнению Басурина, основным источником вредоносного излучения являются средства артиллерийской разведки, "производимые и поставляемые США в Украину".

Напомним, ранее другой главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко заявлял о том, что США пытается захватить женщин Донбасса.

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