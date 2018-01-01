Бабченко запретил украинскому изданию публиковать свои тексты бесплатно

Таким образом Бабченко, вероятно, ответил главреду "Гордона" Алесе Бацман, которая накануне упрекнула его в корысти.

УНИАН

Журналист Аркадий Бабченко запретил украинскому изданию "Гордон" перепечатывать свои материалы бесплатно.

"Примерно год назад, а может и больше, я дал разрешение сайту "Гордон" использовать мои тексты. Любые. На свой выбор. Все это время сайт "Гордон" БЕСПЛАТНО перепечатывал мои материалы. Мне не жалко. Читайте, люди. С данного момента это разрешение перестает действовать", - написал Бабченко в Facebook.

Таким образом Бабченко, вероятно, ответил главреду "Гордона" Алесе Бацман, которая накануне упрекнула его в корысти, так как он установил ценник на эксклюзивные интервью со своим участием в $ 50 тысяч. По ее словам, в понедельник, 4 июня, редактор ее авторской программы "Бацман" позвонила Бабченко и попыталась договориться с ним об интервью. "Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. "Гривен?" - робко уточнила Лена. "Долларов," - уверенно произнес Аркадий, и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!" - привела она их разговор.

"Аркадий, я вам благодарна за теплые слова в мой адрес. И за то, что подтвердили серьезность вашего предложения про 50 тысяч долларов. Многие мои друзья ведь были уверены, что вы просто так неудачно пошутили. Для нашего сайта отсутствие ваших постов теперь - это, конечно, невосполнимая утрата…", - написала Бацман в комментариях к посту Бабченко.

Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что Бабченко жив, а сообщения о его убийстве были частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства.

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