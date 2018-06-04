Аркадий Бабченко задрал расценки: за интервью с собой требует больше миллиона

Российский журналист Аркадий Бабченко после инсценировки СБУ его убийства повысил тарифы для медиа-ресурсов за интервью с собой.

Как сообщила телеведущая Алеся Бацман, рассказав, что в ответ на приглашение в прямой эфир Бабченко заявил, что дает интервью только за деньги и потребовал 50 тысяч долларов.

"Гостем моей программы он был месяцев семь назад. Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. "Гривен?", - робко уточнила Лена. "Долларов" - уверенно произнес Аркадий, и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!", - рассказала Бацман.

Журналистка также поведала, что когда Бабченко "убили", и она узнала, что у него осталось 6 приемных детей, она написала его близким друзьям с просьбой связать их с его женой, чтобы она дала номер своей карточки для оперативного всеукраинского сбора денег на помощь семье.

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"Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч [1 млн 300 тысяч гривен по текущему курсу - ред.] долларов для Аркадия за интервью", - резюмировала Бацман.

На поступающие предложения об интервью Бабченко ответил сообщением о том, что ему некогда бесплатно раздавать комментарии.

"Коллеги, я все понимаю. Но поверьте - у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить", - попросил журналист.

Ранее Бабченко написал гневный пост, в котором остро раскритиковал всех, кто поставил под сомнение правильность его сотрудничества в СБУ.