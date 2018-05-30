"За убийство получил 15 тысяч долларов": СБУ задержала убийцу Бабченко и назвала заказчика

Заказчиком убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве выступали российские спецслужбы.

Такое заявление на сегодняшней пресс-конференции сделал глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, организатор убийства задержан в Киеве. Им оказался гражданин с фамилией на букву "Г", который нашел заказчиков среди бойцов АТО.

Сам гражданин "Г" был ранее завербован российскими спецслужбами.

За убийство журналиста бывший АТОшник получил 15 тысяч долларов. Всего же за убийство ему пообещали награду в размере 40 тысяч долларов.

Ранее СМИ писали, что накануне убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киев прибыл известный киллер ФСБ по кличке "Валидол".