Боевики ударили из пушек и вооружения БМП. В штабе АТО назвали число раненых силовиков

На Донецком направлении боевики применили запрещенную Минскими соглашениями 122-мм артиллерию.

Вражеская артиллерия на Донбассе stainlesstlrat.livejournal.com

На Донбассе в течение минувших суток, 14 апреля, российско-оккупационные войска осуществили 52 обстрела позиций ВСУ, ранения получили трое украинских военных.

На Донецком направлении боевики применили запрещенную Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, дважды обстреляв защитников Широкино. Позиции ВСУ возле Песков и шахты "Бутовка" обстреливали из минометов калибра 82 мм., сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО,

Также огонь из гранатометов различных систем велся по украинским позициям в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковки и Шахты "Бутовка"; из вооружения БМП —по защитникам Новотроицкого и Водяного, из зенитной установки — в районе Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов – по укреплениям ВСУ в районе Павлополя, Гнутово, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и Шахты "Бутовка".

Под огонь из стрелкового оружия попали украинские опорные пункты в районе Авдеевки, Широкино, Лебединского, Талаковки, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а вблизи Водяного, Гнутово, Шахты "Бутовка" и Талаковки боевики вели снайперский огонь.

На Луганском направлении террористы обстреливали из запрещенных 120 мм минометов защитников Зайцево и Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы противник применил под Луганским, а гранатометы и крупнокалиберные пулеметы — в районе Майорска.

Военных, пострадавших в результате обстрелов, доставили в лечебные учреждения.

Напомним, ранее сообщалос о том, что Антитеррористическая операция переформатируется в операцию Объединенных сил на Донбассе 30 апреля текущего года.