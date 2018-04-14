Порошенко рассказал, когда АТО перейдет в операцию Объединенных сил

Антитеррористическая операция переформатируется в операцию Объединенных сил на Донбассе 30 апреля текущего года, заявил президент Петр Порошенко.

"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться — раскрою тайну — 30 апреля", — сказал президент в интервью украинским телеканалам в пятницу.

"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет операцию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины", — добавил глава государства.

Ранее генерал-лейтенант Сергей Наев, занимающий пост командующего Объединенных сил, назвал главное отличие операции ОС от антитеррористической операции.

В то же время в Генштабе заявляли о том, что Антитеррористическая операция на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил.

Напомним, антитеррористической операция на Донбассе стартовала в апреле 2014-го. В начале декабря 2017 года Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО погибли более 2,7 тісяч защитников страны.