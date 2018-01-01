"Большой человек". Львовская депутат-"свободовка" поздравила Гитлера с днем рождения

Пресловутый "Старик Алоизыч", наверное, расплакался бы от умиления.

Адольф Гитлер во время публичного выступления Peremeny

Депутат Львовского горсовета от партии "Свобода" Марьяна Батюк опубликовала утром в пятницу, 20 апреля, на собстенной странице в соцсети Facebook поздравления с днем рождения нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

"Большой человек, как ни крути" - написала она и присовокупила к посту две цитаты Гитлера из его книги "Моя борьба". Однако уже через час после публикации Батюк удалила свое сообщение.

Сником Адольфа Гитлера с "поздравлением" ко дню рождения, которое распространила Батюк, опубликовала пользовательница Иванка Белая-Кондратьева.В ее профиле указано, что она живет в Кривом Роге и тоже имеет отношение к партии "Свобода".

К слову, по профессии Марьяна Батюк является педагогом и работает учительницей истории, а также занимает пост заместителя директора по воспитательной работе во львовской школе №100.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший нардеп-"свободовец" устроил потасовку с журналистом в прямом эфире.