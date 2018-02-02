Бывший нардеп-"свободовец" устроил потасовку с журналистом в прямом эфире: видео

Бывший народный депутат от партии "Свобода" Эдуард Леонов устроил потасовку с журналистом Руслана Коцабу во время эфира программы "Открытым текстом" на "ЧП.INFO".

Видео инцидента было опубликовано на портале YouTube.

Тема программы была сформулирована таким образом – "Стоит ли давать эфир сторонникам Януковича?".

Во время обсуждения Леонов заявил, что Андрей Портнов и Анна Герман никак не должны присутствовать на украинском телевидении. На это Коцаба ответил: "Война идет не только на востоке, но и в головах у людей[…] Война заберет самых агрессивных".

После этого Леонов вышел из себя, перешел на крик и назвал оппонента "моральным уродом".

Коцаба обратился к ведущему Александру Васильеву и спросил: "Это по закону жанра такое может быть?" Леонов вскочил с места и крикнул: "По закону жанра я тебе морду сейчас буду бить". Затем он начал тягать журналисты "за грудки" и предлагать выйти из студии.

"Никакой драки не было и мы впоследствии нормально пообщались ...;) Так такое часто случается с ультрарадикалами, когда те попадают в объектив видеокамеры - словно чертик в них вселяется! ;) А в фойе, где не было камер, вспыльчивый свободовец понял, что "жизнь богаче" и я могу дать неакцентированную, но качественную "двоечку" ...;) Конечно, мне бы впоследствии было стыдно, потому что и мужчина НЕ моей весовой категории, и старший я него на десять годков, а значит, должен быть мудрее. Да и не подходит-то мне махать кулаками вместо вести аргументированную дискуссию ...;) Поэтому извините, что без драки и приглашаю смотреть полную версию нашей дискуссии о свободе слова в Украине. Вернее - об отсутствии свободы слова в Украине", − позднее прокомментировал Коцаба инцидент на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нардеп-"свободовец" облил коллегу водой в телеэфире.