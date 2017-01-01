Бойцы ВСУ рассказали о любимой тактике боевиков в зоне АТО

На Донбассе воины адекватно реагируют на провокации врага.

Террористы в зоне АТО нарушают перемирие Скриншот видео с youtube.com

зоне АТО в Донецкой области во время "праздничного перемирия" боевики используют свою любимую тактику — устраивать провокации на захваченной территории, создавая необходимую картинку для пропагандистских российских СМИ.

Когда провокация переходят разрешенные границы — воины Вооруженных Сил Украины адекватно реагируют, рассказали бойцы одному из украинских телеканалов.

Защитники нашей страны особенно не готовятся к Новому году, поскольку понимают, что расслабляться нельзя.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, он должен был начаться с полуночи 23 декабря.