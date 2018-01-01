Брат Найема заявил, что виновника избиения полиция не задержала

Маси Найем начал самостоятельно собирать информацию.
"Видел брата. Говорить ему сложно. Есть кровь на голове. Все материалы Мустафа предоставил полиции. Те, о ком говорит Антон Геращенко – не те, кто ударил моего брата", - писал он в Facebook.
По словам Маси Найема, родственники и адвокат нападавших пытаются манипулировать ситуацией.
"В целом картина такова: если бы это не был брат, то был бы кто-то другой, и эти ребята, одаренные наглостью и безответственностью, позволили бы себе и не такое", – подытожил он.
Брат избитого нардепа опубликовал фотографии автомобилей злоумышленников с открытыми номерами, а также снимок вероятного виновника нападения, который сломал челюсть Мустафе Найему.
Напомним, в центре Киева из-за конфликта на дороге нардеп Мустафа Найем был избит и госпитализирован с переломом челюсти. Он заявил, что сделала замечание и преградил дорогу водителю автомобиля BMW за нарушение правил дорожного движения.
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