Чиновник из Кабмина погорел на взятке, фото

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1 / 4 Чиновник из Кабмина получил взятку, сообщили в военной прокуратуре (vppnr.gp.gov.ua)

Злоумышленнику грозит содержание под стражей и арест имущества.

Чиновник из Кабмина получил взятку, сообщили в военной прокуратуре vppnr.gp.gov.ua

В пятницу, 23 марта, правоохранители во время получения взятки задержали чиновника из Секретариата Кабинета министров , злоумышленник получил тысячу долларов (более 26 тысяч гривень) неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании судом задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и наложении ареста на его имущество, говорится на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Госслужащий Р. был переведен на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета министров", — отметили в ведомстве.

По его данным, в этот же день госслужащего задержали за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды) Уголовного кодекса.

"Установлено, что с целью собственного обогащения задержанный получил неправомерную выгоду в размере тысяча долларов США за влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО", — добавили в прокуратуре.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что были задержаны председатель Полесской райгосадминистрации Киевской области, его заместитель, а также государственный кадастровый регистратор Госгеокадастра в Иванковском районе, которые требовали и получили от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 млн гривень.