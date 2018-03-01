Чемодан с деньгами. На Киевщине чиновники райадминистрации попались на крупной гривневой взятке

Военная прокуратура задержала председателя Полесской районной государственной администрации Киевской области и его заместителя.

Соответствующее сообщение на своей странице в Facebook опубликовал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Задержанные председатель Полесской райгосадминистрации Киевской области и его заместитель, а также государственный кадастровый регистратор Госгеокадастра в Иванковском районе требовали и получили от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1,3 млн гривен за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью около 300 га, расположенных в пределах Полесского района Киевской области", – написал он.

Луценко также отметил, что все указанные земельные участки принадлежали либо людям, которые уже скончались и не оставили наследникам, или людям, реальное местонахождение которых неизвестно на данный момент.

По словам генпрокурора, пачки купюр задержанным передавали аккуратно уложенными в чемодан.

К слову, на официальном интернет-портале Полесской районной государственной администрации сообщается, что ее главой является Александр Янковой. Эту должность занимает с июня минувшего года.

Напомним, ранее в Киевщине на взятках "погорел" руководитель полицейского отделения.