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"Cп**дили у сепаров три миномета". Волонтер рассказал, что в тылу врага учудили бойцы ВСУ

Сегодня, 08:57

Защитники нашей страны "прошли хрен знает сколько километров", отметил активист.

Украина, армия, ВСУ, шеврон
На Донбассе бойцы ВСУ забрали у противника три миномета, сообщил волонтер gs.sloboda.net
На Донбассе недавно бойцы 30 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины учудили — пошли в захваченный Донецк, "сп**дили у сепаров три миномета и вернулись обратно".

Воины "прошли хрен знает сколько километров в тыл врага", рассказал волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в интервью "Обозревателю".

"… нашли точку, где эти минометы стоят, выждали, пока они отстреляются, и сепары в ожидании ответки попрячутся в блиндаж — подошли, забрали три миномета и пошли домой. Один миномет, на секундочку, весит 210 кг!", — отметил собеседник.

Ранее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что 31 мая на Донбассе боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня, подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два террориста, ликвидированы пять единиц техники противника

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Теги:  
Донбасс, Донецк, волонтер, ВСУ, бойцы, Вернись живым, Андрей Рымарук
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