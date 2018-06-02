"Cп**дили у сепаров три миномета". Волонтер рассказал, что в тылу врага учудили бойцы ВСУ

На Донбассе недавно бойцы 30 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины учудили — пошли в захваченный Донецк, "сп**дили у сепаров три миномета и вернулись обратно".

Воины "прошли хрен знает сколько километров в тыл врага", рассказал волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в интервью "Обозревателю".

"… нашли точку, где эти минометы стоят, выждали, пока они отстреляются, и сепары в ожидании ответки попрячутся в блиндаж — подошли, забрали три миномета и пошли домой. Один миномет, на секундочку, весит 210 кг!", — отметил собеседник.

Ранее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что 31 мая на Донбассе боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня, подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два террориста, ликвидированы пять единиц техники противника.