Держали на цепи и избивали. На Луганщине людей освободили из рабства: фото и видео

Трое суток держали потерпевшего с ошейником на цепи.

В Рубежном Луганской области задержали злоумышленников, которые удерживали на цепи и избивали людей.

"Трое суток держали с ошейником на цепи, били, кололи ножом и заставляли выполнять работу по хозяйству. Именно такое наказание владельцы дома определили для подсобных рабочих, которые не угодили им и не справились с ремонтными работами", — сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области.

При этом в полицию за помощью обратился местный житель, который рассказал о том, что по приказу владельцев дома, которые наняли его и еще четырех мужчин выполнять ремонтные работы в доме и хозяйственных постройках, его удерживали на цепи, били, пытали и заставляли работать.

"Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 2 статьи 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы". Сейчас установлены как организатор преступления — хозяйка дома, так и все участники уголовного преступления. Продолжается проведение следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", — добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем депутат посадил работника СТО на цепь.