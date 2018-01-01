Эксперт назвал единственный недостаток Javelin для Украины

Американский противотанковый ракетный комплекс считается одним из лучших в мире, отметил аналитик.

Противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины имеют только один недостаток, считает эксперт ukrmilitary.com

Эксперт в сфере развития военно-промышленного комплекса Украины Максим Глущенко заявил, что единственным для нашей страны недостатком американских противотанковых ракетных комплексов Javelin является их высокая цена.

Оружие состоит на вооружении армии США с 1996 года, но считается одним из лучших в мире, говорится в блоге аналитика на "Обозревателе".

"Ракета с инфракрасной головкой уничтожает большинство танков, нанося удар сверху, то есть по самой незащищенной части. Это действительно грозное оружие с единственным для нас недостатком — высокой ценой", — отметил он.

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Глущенко почеркнул, что "экспортная стоимость Javelin может доходить до 250 тысяч долларов, при этом около 100 тысяч долларов стоит каждый выстрел к нему". "Для сравнения: ракета для отечественных "Стугны-П" и "Корсара" примерно в пять раз дешевле", — добавил автор.

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором было запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.

Позже посол Штатов в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от американского государства получит Javelin абсолютно бесплатно. В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 единиц оружия и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В конце апреля стало известно, что наша страна уже получила Javelin.

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