Военный эксперт назвал слабые стороны американских ракетных комплексов Javelin

У американских противотанковых систем Javelin есть существенное преимущество над другим украинским оружием, но они имеют и свои недостатки, заявил военный эксперт Сергей Згурец.

"Если мы говорим о Javelin, то это действительно технологическое оружие, которое имеет существенные преимущества перед теми образцами, которые есть у украинской армии. Вместе с тем, это оружие благодаря своей технологичности имеет определенные слабые стороны, которые на поле боя могут стать недостатком. Боец должен четко знать плюсы и минусы каждой системы вооружений, чтобы правильно их использовать", — рассказал он.

В интервью "Апострофу" он также пояснил, что украинские комплексы управляются по другому принципу: оператор должен удерживать цель в перекрестии прицела до тех пор, пока ракета не попадет в объект.

Среди технологических преимуществ комплекса Javelin Згурец назвал принцип "выстрелил-забыл".

"Выстрел происходит после того, как головка самонаведения захватила контрастный в тепловом отношении объект. То есть если танк нагрет, то Javelin в него попадет, если же танк или дот холодный, то осуществить атаку в режиме "выстрелил-забыл" просто невозможно. Для того чтобы головка самонаведения комплекса Javelin захватила тепло-контрастный объект, оператор должен включить режим охлаждения, это занимает от 17 до 20 секунд. А 15-20 секунд на поле боя порой могут иметь решающее значение", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что США уже поставляют Украине вооружение, которое значительно полезней для потенциала ВСУ, чем Javelin.

"Если мы пытаемся сравнивать Javelin с украинскими образцами, то есть определенные различия. Они заключаются в том, что, в частности, комплекс Javelin имеет дальность 2,5 км, а его существенное преимущество в том, что когда ты захватил цель в систему наведения этого комплекса, то, выпустив ракету, можешь менять позицию. Ракета же сама попадет в танк, причем в наименее защищенную его часть — в башню или самое теплое место, то есть уничтожение танка ракетой Javelin гарантируется", — рассказал военный эксперт.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, когда станет известно о получении комплексов Javelin.