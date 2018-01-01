"Это не одноразовая акция": морпехи устроили Порошенко "красивый" демарш из-за смены цвета берета

Один из действующих военнослужащих рассказал, что у этого поступка есть несколько причин.

Морпехи выступили против смены цвета берета. inforesist.org

Бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты устроили президенту Петру Порошенко демарш из-за смены цвета берета

Группа военнослужащих вышла на плац и выстроилась перед главой государства и армейским руководством в черных беретах. Таким образом морпехи выразили протест против новых головных уборов.

"Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах. Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, и не только в рядах морской пехоты, но и во всех ВСУ", — сообщил экс-военнослужащий батальона.

Один из действующих военнослужащих в комментарии InfoResist рассказал, что у этого поступка есть несколько причин: "Одна из них — плохое отношение к военнослужащим. Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет. Какой у него боевой опыт. У них обычная отмазка — всегда найдут нового человека. Это советский подход к управлению коллективами, он не подходит в военное время".

По его словам, данную проблему пытались решить, ветераны морской пехоты писали письма в воинские части – однако вопрос игнорировался.

"Как я понимаю, нашему командованию была команда свыше вообще замалчивать эту ситуацию и не обсуждать этот вопрос. И в связи с этим накалялась обстановка. И мы пришли к тому, что было объявлено это мероприятие и личный состав, ветераны приняли решение саботировать это красиво, культурно. Мы хотели показать, что мы не какой-то сброд, у нас есть свое мнение и мы не противоречим никаким приказам нашего командования. Уже начались угрозы "если вы сделаете, вас всех уволят", — сообщил морпех.

Он рассказал, что их всех вызвали в часть. В данный момент там ждут командование армии.

"Сейчас будет разбор полетов в воинской части. Приедет командующий, министр. Не знаю, чем закончится. Это не одноразовая акция. Она не касается беретов, это комплексная проблема", — добавляет он.

По его словам, данный протест поддержало около 100 человек личного состава батальона: "Старшинский, матросский и некоторые офицеры нашего батальона поддержали эту акцию. Командиры пытались помешать этому".

Ранее президент пообещал, что украинскую армию "окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии". Порошенко собрался возродить в армии "национальные традиции".

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