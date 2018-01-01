Флешмоб от киевлян: гостям Лиги чемпионов предлагают бесплатное жилье

Жители столицы отреагировали на резкий рост цен в киевских отелях.

Киевляне предлагают присоединиться к флешмобу и бесплатно приютить болельщиков Лиги чемпионов Фото: Facebook/UkrBall

В Киеве горожане запустили флешмоб, который позволит футбольным болельщикам Лиги чемпионов бесплатно пожить в гостеприимной украинской столице во время проведения матчей.

"Мы не хотим, чтобы Киев запомнили, как столицу барыг", - пишет в Facebook инициатор флешмоба UkrBall.

Организаторы акции приглашают киевлян присоединиться к инициативе в Facebook. Для этого достаточно указать свои контакты на английском языке и добавить хештег #FreeKyivCouch4Fans.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Напомним, в канун финала Лиги Чемпионов сезона 2017/2018, который пройдет на киевском стадионе НСК "Олимпийский", отели столицы Украины подняли цены для туристов во множество раз.

Позже в "Укрзализныце" предложили болельщикам недорого снять номер на железнодорожном вокзале.

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