Финал Лиги чемпионов в Киеве. "Укрзалізниця" предлагает фанатам ночевать на вокзале

Футбольные болельщики, которые посетят Киев ради финального поединка Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем", могут переночевать на железнодорожном вокзале.

Там фанатам могут предложить комнаты отдыха. Цены — от 230 до 750 гривен (от 8 до 25 евро) за место, написал в Facebook и.о. главы правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов.

Отмечается, что рассчитаться можно как наличными, так и карточкой. Кроме того, принимаются гости даже с домашними любимцами.

Напомним, ранее УЕФА случайно объявил победителя Лиги чемпионов.