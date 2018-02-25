ФСБ задержала в Крыму еще одного украинца

Задержанный мужчина якобы находится в розыске с декабря 2017 года.

В аннексированном Крыму на админгранице в пункте пропуска "Джанкой" задержали гражданина Украины, который якобы был объявлен в розыск оккупационными властями на территории полуострова.

Об этом сообщили в погрануправлении Федеральной службы безопасности России, пишет РИА Крым.

В ведоммстве уточнили, что при осуществлении пограничного контроля лиц, "следующих на въезд в РФ, пограничным нарядом был выявлен гражданин Украины 1973 года рождения".

"В ходе проверки документов выяснилось, что следующий по маршруту Геническ – Джанкой мужчина с декабря 2017 года разыскивается правоохранительными органами Крыма за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса России (Грабеж)", – говорится в заявлении.

Напомним, что 11 февраля ФСБ России задержала в оккупированном Симферополе гражданина Украины, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и ФСБ.