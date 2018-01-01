Генпрокуратура остановила расследование дела Саакашвили – адвокат

Следствие заморожено на время международного сотрудничества.

Расследование против Саакашвили остановлено фото: EPA/UPG

В Генеральной прокуратуре в данный момент не расследуют дело "о деньгах Курченко", фигурантом которого является лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили

По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, об этом говорится в постановлении Генпрокуратуры, сообщила 12 марта пресс-служба политсилы.

По данным правоохранителей, причиной остановки следственных действий является "выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества". Украинская сторона обратилась за правовой помощью к Нидерландам.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий утверждает, что пауза в расследовании свидетельствует о признании Генпрокуратурой необоснованности подозрений в отношении экс-президента Грузии.

Напомним, Саакашвили был со скандалом выдворен из Украины в Польшу в середине февраля. Затем экс-политик обвинил президента Петра Порошенко в том, что тот разрушает страну.

Позже Саакашвили заявил, что в нынешнем году вернется в Украину, несмотря на трехлетний запрет на въезд.