Бывший президент Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что лидер Украины Петр Порошенко разрушает свою страну.

Если Евросоюз и, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель ничего не предпримут, то украинское государство придет к краху, рассказал он в комментарии газете Bild.

"В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, похитили, угрожали и вывезли на частном самолете в Польшу. За этими действиями стоит коррумпированный президент Украины Порошенко", — заявил политик.

По его словам, глава государства "разрушает страну". "… и он хочет избавиться от меня, поскольку я обличаю коррупцию", — утверждает собеседник.

Напомним, 12 февраля бывший заместитель генерального прокурора и соратник Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе говорил, что политика в Киеве "задержал спецназ". СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

До этого — 5 февраля — Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что если экс-чиновнику откажут в политическом убежище в нашей стране, то он будет добровольно или принудительно депортирован. Позже Саакашвили заявил, что Госмиграционная служба приняла решение депортировать его в Польшу. Вечером 12 февраля политик птуда прибыл, его приняли на территорию страны.