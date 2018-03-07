Саакашвили рассказал, когда намерен вернуться в Украину

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне – лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили заявил о том, что твердо в нынешнем году вновь вернуться в Украину.

"Украинская теперешняя власть поставила мне трехлетний запрет (на въезд). Но я почти уверен, что уже в этом году вернусь в Украину. Не думаю, что они долго продержатся. Люди, у которых такие истерики, не могут долго продержаться, учитывая украинский характер, свободолюбие украинского народа и его стремление к изменениям", - цитирует политика портал "Meduza".

Кроме того, Саакашвили подтвердил свое активное "дистанционное" участие в политических процессах, происходящих в Грузии.

Напомним, политик был со скандалом выдворен из Украины в Польшу в середине февраля. Затем Саакашвили обвинил президента Петра Порошенко в том, что тот разрушает Украину.