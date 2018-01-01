Главком ВМС Украины припугнул российский флот "неожиданностью"

Воронченко отметил, что украинский флот обладает шестью малыми бронированными артиллерийскими катерами проекта 58155 (типа "Гюрза-М").

Игорь Воронченко

В составе украинского флота в ближайшее могут появиться бронекатера с "неожиданным" оснащением.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" поведал командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Воронченко отметил, что украинский флот обладает шестью малыми бронированными артиллерийскими катерами проекта 58155 (типа "Гюрза-М"). "Ну и для Азовского моря они - подходящий вариант, поскольку имеют малую осадку", - подчеркнул он, заметив, что эти катера эффективны в прибрежной зоне - охране коммуникаций, инфраструктуры портов, гаваней, устьев рек и лиманов.

"Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противник столкнется с неожиданностью", - поделился Воронченко.

Накануне, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, Петр Порошенко заявил, что в аннексированном Севастополе будет поднят украинский флаг.

"Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя", - отметил президент, пожелав военным "решимости и настойчивости".

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