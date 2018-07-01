Порошенко снова пообщал поднять украинский флаг в Севастополе

Поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, президент страны Петр Порошенко заявил, что в аннексированном Севастополе будет поднят украинский флаг.

Текст поздравления опубликован на странице главы государства в фейсбуке.

"Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя", - написал Порошенко.

Президент также пожелал военным "решимости и настойчивости".

Это не первое обещание Порошенко поднять флаг Украины в Севастополе. Так, в начале июня, поздравляя местных жителей с Днем города, он также пообещал, что в Севастополе будет поднят украинский флаг.

Ранее всемирно известный российский режиссер Александр Сокуров написал письмо украинскому президенту Петру Порошенко, в котором попросил освободить из застенков всех удерживаемых там россиян, чтобы Россия в ответ выпустила на свободу его коллегу, политзаключенного Олега Сенцова.