"Не обойтись без слова еб*нат". В Сети обсуждают письмо Сокурова к Порошенко об освобождении Сенцова

Всемирно известный российский режиссер Александр Сокуров написал письмо украинскому президенту Петру Порошенко, в котором попросил освободить из застенков всех удерживаемых там россиян, чтобы Россия в ответ выпустила на свободу его коллегу, политзаключенного Олега Сенцова.

Полный текст письма можно прочесть на сайте "Эхо Москвы".

"Олег попал в жестокие жернова русско-украинского политического молоха. Именно политического. Политики несут всю ответственность за судьбы народов, но и отдельного человека. Гуманитарная мысль требует безоговорочного спасения жизни людей, всякая политика обязана безоговорочно следовать за интересами жизни и не ради достижения политических целей, которые всегда ох как кратковременны. Прошу хотя бы Вас начать с белого листа. Прошу Вас, отпустите безо всяких условий всех, находящихся в заключении в Украине граждан России", - написал Сокуров.

В украинском сегменте Facebook с сарказмом отнеслись к эпистолярному посланию российского режиссера.

"Письмо Сокурова Порошенко понимаю, как очередную форму ультиматума Путина с требованием к Украине прекратить сопротивление", - написала Светлана Самборска.

"То есть, если тебя, детка, в особо грубой форме изнасиловали, всю твою семью вырезали, а тебя саму - приковали к батарее, обос*ли и снова изнасиловали, так ты, детка, прости. Чего уж там. Братские ж народы. Забудь, прости, начини с чистого листа. Помой насильнику - в знак смирения - ноги. И ж*пу тоже. Ну, раз помирились, чего б и нет? Знаете, что меня возмущает? Вроде ж добрые намерения ним, Сокуровым, двигали, но это ж надо умудриться так все изгадить", - написала журналист Соня Кошкина.

"Молох политической схватки Украины и России у него, бл*дь. Украины. Сенцов, оказывается, призывает политиков прекратить конфронтацию. Вы меня спрашиваете, почему я так много матерюсь. Ну вот как здесь можно обойтись без слова "еб*нат"? Категорически никак. А ведь один из лучших в стране", - возмутился в Facebook российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

"Не вижу смысла подробно комментировать заявление российского режиссера Сокурова, который героически обратился к Порошенко, как будто это Порошенко держит Сенцова в заложниках", - отметил Вадим Фульмахт.

"Еще один русский дурак - режиссер Александр Сокуров попросил Порошенко спасти Сенцова. Да сколько же там дураков!", - пишет Юрий Донец.

Напомним, известный в Сети блогер Слава Рабинович сделал попытку объяснить недопуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к голодающему политзаключенному-украинцу режиссеру Олегу Сенцову. Он убежден, что украинского режиссера уже нет в живых.