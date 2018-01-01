Гройсман оценил ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения

Глава правительства заверил, что ситуация находится под контролем.

Гройсман заверил, что пожар в Чернобыле не грозит усилением радиоактивного фона Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что возгорание сухой травы и леса на территории ЧАЭС всецело находится под контролем специальных служб.

"Сегодня утром загорелись 10 га сухой травы в Зоне отчуждения. Подразделения ГСЧС быстро среагировали. Сейчас на месте пожара работают более ста человек, три десятка техники, пожарный самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Ситуация - под полным контролем", - написал он в Facebook.

По словам Гройсмана, радиационный фон в столице не превышает допустимые санитарные нормы, а в некоторых районах даже гораздо ниже необходимой среднестатистической отметки.

"Поэтому волноваться не стоит. Подчеркиваю еще раз: ситуация под полным контролем!", - подытожил премьер.

Напомним, в Чернобыльской зоне возник пожар на так называемой территории Рыжий лес, который считается радиоактивным и самым загрязненным местом в регионе.

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