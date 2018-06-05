"Закрывайте окна". В Чернобыльской зоне горит радиоактивный лес, опубликованы фото

В Чернобыльской зоне возник пожар в лесу, который считается радиоактивным.

Очевидцы сообщают, что горит район Факела. Это стела, которая информирует о том, что вы подъезжаете в Чернобыльской атомной станции. За стелой находится печально известный Рыжий лес — самая загрязненная в зоне территория.

Также киевлян предупреждают об опасности из-за пожара в Чернобыльской зоне.

"В лесополосе Чернобыля начались значительные пожары, говорят, что ветер несет столбы дыма в Киев, закрывайте окна, и на улице долго не находитесь", — говорится в сообщении КИЕВ LIFE в Telegram.

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"5 июня в 10:10 на Киевщине, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га", — говорится в сообщении ГСЧС.

По данным главы Госслужбы Украины по ЧС Николая Чечеткина, радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промплощадке ЧАЭС остается в норме.

Однако, синоптик Наталья Диденко обращает внимание на то, что ветер дует в сторону Киева.

"Информации о повышенном радиационном фоне нет. А вот что нам должно быть интересно - направление ветра. И ветер в Киеве сейчас - северный, северо-восточный, 6-7 метров в секунду", - написала синоптик в Фейсбук.



В ГСЧС добавили, что над ликвидацией пожара работает 29 единиц техники и 120 человек личного состава. Также на месте работают самолет и вертолет.

Напомним, ранее к тушению нового пожара в чернобыльской зоне отчуждения привлекали самолеты.