"Групповой несчастный случай". В захваченном Енакиево погибли четыре сотрудника водоканала

Инцидент произошел вчера, есть пострадавшие.

В подконтрольном боевикам Енакиево погибли сотрудники коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса"

Во вторник, 17 июля, в захваченном боевиками Енакиево Донецкой области во время выполнения работ на канализационной насосной станции погибли четыре сотрудника коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", а еще четыре — пострадали.

В городе в 10:15 произошел "групповой несчастный случай", его причины выясняются, говорится на сайте КП.

По его данным, трагедия произошла при выполнении регламентных работ на канализационной насосной станции канализационных очистных сооружений №1 Енакиевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства предприятия.

Погибли инженер-технолог Сыроватская Елена Александровна, 1993 г. р., оператор хлораторных установок Беседина Людмила Николаевна, 1974 г. р., слесарь-ремонтник Подольский Сергей Владимирович, 1961 г. р., а также электрогазосварщик Топичак Андрей Игоревич, 1974 г. р.

Напомним, днем 22 мая в подконтрольном террористам Дебальцево Донецкой области произошел взрыв в рейсовом автобусе №1, который двигался по улице Курчатова, погиб один человек, а два — пострадали. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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