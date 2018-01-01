Климкин призвал "испортить" футбольный чемпионат мира в России

"Главный украинский дипломат" отличился очередным резким и бескомпромиссным заявлением.

Павел Климкин УНИАН

Глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин уверен в том, Украина должна испортить проходящее в России мировое футбольное первенство.

С таким заявлением чиновник выступил в пятницу, 15 июня. "Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый (болельщик – "Главред"), который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха,Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятно, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила", — цитирует его агентство "Украинские новости".

"Футбольный праздник мы им должны испортить", — подытожил глава МИД Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сеть "взорвалась" негодованием из-за рекламы ЧМ-2018 в Киеве.

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