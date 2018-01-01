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Кража памятника коту-геймеру в Одессе попала на видео

Сегодня, 18:07

По факту кражи открыто уголовное дело.

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В Одессе неизвестный украл недавно установленный памятник коту-геймеру.

Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

По факту кражи открыто уголовное дело.

Момент кражи засняли камеры видеонаблюдения. Злоумышленник сел на скамейку рядом со скульптурой, оторвал ее и быстро ушел.

Скульптуру "кот-геймер" установили 5 июля в переулке Маяковского в рамках проекта "Одесские коты". Скульптуру со специальной подсветкой была изготовлена из полиэфирной смолы и акрила. 

Руководитель и основатель платформы "Доброе дело" Анатолий Кавун заявил, что памятник будет восстановлен, поскольку сохранились форма, по которой его делали.

Ранее сообщалось, что в Одесской области из частного зоопарка сбежала стая обезьян и поселилась на территории дачного кооператива "Лебедь".

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Теги:  
Одесса, Украин
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