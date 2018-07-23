Под Одессой обезьяны из зоопарка воруют фрукты на дачах: фото

В Одесской области из частного зоопарка сбежала стая обезьян, поселившись на территории дачного кооператива "Лебедь".

Местный житель Максим Слащев сообщил в Facebook, что по дачному кооперативу девять приматов гуляют уже неделю.

Очевидцы уверяют, что обезьяны питаются персиками и яблоками. Реакция правоохранительных органов на факт воровства отсутствует.

Кроме обезьян, в частном зоопарке, из которого сбежали животные, по словам Слащева, находятся еще анаконда и крокодил.

"Чтобы вы понимали, я живу в кооперативе "Буревестник" рядом с "Лебедем" и иногда доходит львиный рёв…. Обезьянки — это мило, конечно… А вот змеи, крокодилы и львы…", — пишет в Сети местная жительница, имея в виду свое соседство с частным зоопарком.

Напомним, в частном зоопарке в селе Торское, что на Тернопольщине, львица совершила нападение на подростка.