Кровавое ДТП в Кривом Роге. Суд принял решение о мере пресечения для водителя Mazda

Заседание суда происходило в режиме скайп-конференции.

Последствия жуткого ДТП в Кривом Роге dp.dsns.gov.ua

В пятницу, 20 апреля, суд избрал меру пресечения водителю автомобиля Mazda Александру Волкову, который управлял им во время смертельного ДТП в Кривом Роге , в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права залога.

По его данным, сейчас Волков находится в больнице в Кривом Роге, и у него очень плохое самочувствие, сообщает 112.ua.

"Судьи, которые избирали ему меру пресечения, были в Днепре. Поэтому все происходило в режиме скайп-конференции, и, по ходатайству адвоката Волкова, заседание было практически закрытым, журналистов не пустили, когда он давал объяснения суду", — cсказано в сообщении.

Волков пояснил, что имеет проблемы со здоровьем, но не озвучивал медицинский диагноз

Сейчас решается вопрос, когда именно направлять Волкова в учреждение для отбывания наказаний, учитывая состояние его здоровья.

Также рассматривается вариант его пребывания в больнице под конвоем.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса.

Позднее стали известны имена погибших в данном ДТП.

После трагедии в Кривом Роге Кабмин поручил рассмотреть отмену желтого сигнала светофора. Правительство изучает целесообразность нововведения на украинских дорогах.

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