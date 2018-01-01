Кровавое ДТП в Кривом Роге. Суд принял решение о мере пресечения для водителя Mazda

Заседание суда происходило в режиме скайп-конференции.
По его данным, сейчас Волков находится в больнице в Кривом Роге, и у него очень плохое самочувствие, сообщает 112.ua.
"Судьи, которые избирали ему меру пресечения, были в Днепре. Поэтому все происходило в режиме скайп-конференции, и, по ходатайству адвоката Волкова, заседание было практически закрытым, журналистов не пустили, когда он давал объяснения суду", — cсказано в сообщении.
Волков пояснил, что имеет проблемы со здоровьем, но не озвучивал медицинский диагноз
Сейчас решается вопрос, когда именно направлять Волкова в учреждение для отбывания наказаний, учитывая состояние его здоровья.
Также рассматривается вариант его пребывания в больнице под конвоем.
Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса.
Позднее стали известны имена погибших в данном ДТП.
После трагедии в Кривом Роге Кабмин поручил рассмотреть отмену желтого сигнала светофора. Правительство изучает целесообразность нововведения на украинских дорогах.
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