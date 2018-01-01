Москаль дал оценку расследованию убийств митингующих и правоохранителей на Майдане

Чиновник убежден, что полиция должна анализировать информацию обеих сторон конфликта одновременно.

Геннадий Москаль заявил, что преступления на Майдане расследуются неверно varota.com.ua

Во время трагических событий января-февраля 2014 года на Майдане злоумышленники стреляли и в мирных граждан, и в стражей порядка, поэтому расследовать данное преступление необходимо комплексно.

"Да, правоохранителей, погибших во время событий на Майдане, меньше, чем митингующих, но раненых среди них также немало - они просто были в бронежилетах", - сказал во время чата в "Главреде" губернатор Закарпатской области, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль.

Чиновник убежден, что расследование может сдвинуться с мертвой точки, если следователи будут выдвигать верные гипотезы. Он заявил, что необходимо четко определиться с тем, кто мог стрелять.

"Это могли быть провокаторы того же 5-го разведуправления Российской Федерации, руководитель которого 20 февраля был на приеме у Януковича (это подтверждено, и это открытая информация). Это мог быть сначала обстрел нескольких солдат срочной службы, а затем произошло то, что произошло ... А где и оружие? Ведь почти по всей Украине, особенно со всех райотделов Львовской области, Львовского областного управления "Беркут" были взяты тысячи единиц огнестрельного оружия. Куда оно делось? Генпрокуратура вообще это расследовала?", - сетует спикер.

По словам Москаля, найти заказчиков преступлений на Майдане не так сложно, главное выстраивать правильные логические цепочки улик.

"Например, пострадала куча журналистов только 1 декабря на Банковой, когда были столкновения. Нашли хоть одного, начиная от украинских и начиная иностранными (France Press, Associated Press и т.д.)? Можно перечислять долго. А что, разве тяжело найти тех, кто остановил метро? Это была первая остановка метро на несколько дней после начала войны. Неужели такой большой состав преступления?" - констатирует губернатор.

Напомним, во время чата в "Главреде" Москаль заявил, что в Закарпатской области не существует масштабной проблемы с венгерским населением, резонанс вызывают провокации, подогреваемые центральными СМИ.