На Киевщине вспыхнул скандал из-за бывшей чиновницы, сравнившей знамя УПА с флагом ЛГБТ

Интернет-споры и скандалы вокруг красно-черного знамени продолжают возникать с завидной регулярностью.



В украинском сегменте Facebook произошел очередной интернет-скандал по поводу красно-черного флага Украинской повстанческой армии.

Внештатный советник главы администрации Обуховского района по вопросам децентрализации и экс-замглавы Обуховского райсовета Агнесса Олкова-Михницкая в комментариях к посту на странице исполкома Украинского горсовета прямо сравнила флаг УПА с флагом ЛГБТ-сообщества.

"Депутаты Украинского горсовета решили создать временную рабочую группу для изучения вопроса использования красно-черного революционного флага на территории городского совета", − говорилось в оригинальном посте.

Скандал разразился немедленно после того, как Олкова-Михницкая написала в комментариях: "Так давайте еще и флаг ЛГБТ установим. Че уж там", - написала она.

"Агнесса. Под этим черно-красным флагом, у меня на глазах погибали мои товарищи. Думай, что пишешь", − жестко ответил ей пользователь Владимир Дубровский.

"Я за, прочитайте историю что это за флаг", − поддержала "предыдущих ораторов" Мария Андрейчук.

"Это полная ж*па, с этим флагом в 14 добробатовцы в бой поднимались. Я здесь вижу только одного человека, Володя Дубровский. Этот флаг приобрел большее значение, чем имел раньше", − написал пользователь Komandor Dachnik.

Хватало и тех, кто в той или иной форме поддержал Олкову-Михницкую.

"Флаг вывешивают, когда победа. В данном случае... дорог нет, здания рушатся, паркуются где попало. Порядка нет", − написал пользователь Игорь Салата.

"Что за бред? У нас есть флаг страны, есть флаг города, при чем здесь националисты? Давайте каждый свой нарисует и повесит. Красиво будет", − высказалась Наталья Косяк.

"Блин. Урод наверное все вопросы решил как депутат. И дорога Обухов-Украинка отремонтирована? А то без флага не будет счастья народу Украинки прям на 10000 лет. Дыры в доме быта пусть залатает. Кстати, если мы идём в Евросоюз, то флаг запрещен в некоторых государствах этого союза. Как пропаганда национализма. А потом и удивляемся - почему Украину некоторые государства считают фашистской", − детально "отписался" пользователь Вадим Никитин

"Больше прям нечем заняться. Дел и вопросов других важных нет?", − написала Екатерина Сивенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за невывешенный на праздники флаг УПА собрались штрафовать на 8,5 тысячи гривен.

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