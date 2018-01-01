На Луганщине боевикам передали тела погибших российских наемников: фото и видео

Останки тел погибших были идентифицированы, они не являются гражданами Украины.

В Луганской области Вооруженные Силы Украины совместно с Нацполицией и Союзом ветеранов Афганистана Луганщины осуществили передачу тел двух погибших на временно неподконтрольную территорию.

Останки тел погибших были идентифицированы, эти двое погибших не являются гражданами Украины, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"По результатам ДНК-анализа, проведенного органами судебно-медицинской экспертизы, были идентифицированы четыре человека. Двое из идентифицированных выходцев с Луганщины были переданы противоположной стороне в январе, другие два — из Российской Федерации, переданы сегодня. Идентификация останков еще двух продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля, террористы увеличили количество вооруженных провокаций — 14 раз нарушили "режим тишины", прицельно обстреляв позиции украинских военнослужащих, ранены три бойца, а еще один — получил боевую травму.