Назван обладатель гран-при Одесского кинофестиваля

Режиссер картины получила статуэтку и десять тысяч евро.

На ОМКФ вручили статуэтку гран-при Фото: пресс-служба ОМКФ

Фильм "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук получил гран-при 9-го Одесского международного кинофестиваля.

Номинант был объявлен на церемонии закрытия фестиваля. Режиссер получила статуэтку "Золотой Дюк" и 10 тыс. евро из рук президента ОМКФ Виктории Тигипко.

Фильм "Хрусталь" повествует о девушке, которая преодолевала много препятствий, чтобы осуществить свою мечту. Главная героиня планирует эмиграцию в США, а затем вынужденно переезжает в небольшой заводской городок и переворачивает, его жизнь вверх тормашками.

Напомним, 9-й Одесский кинофестиваль проходит в этом году с 13 до 21 июля. На нем представлены эксклюзивные фильмы, из которых порядка 70% не выйдет в украинский прокат.

Напомним, на церемонии открытия фестиваля гостей мероприятия удивил стиль президента ОМКФ Виктории Тигипко на красной дорожке.

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