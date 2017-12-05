На кинофестивале в Таллине показали украинское кино

29 ноября 2017 года на ХХI международном кинофестивале Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) Госкино Украины, Фонд Игоря Янковского и ОО "Инициатива во имя будущего" представили украинское кино.

Пообщаться с украинскими кинематографистами пришло много желающих, а на Украинский прием пришло в три раза больше гостей, чем рассчитывали организаторы – Госкино Украины, Фонд Игоря Янковского, ОО "Инициатива во имя будущего" при поддержке Association Helping Hand. Открыли прием меценат и бизнесмен Игорь Янковский, директор Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" Тиина Локк-Трамберг и глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

По мнению директора кинофестиваля Тиины Локк-Трамберг с каждым годом членов украинской делегации становится больше, они привозят на кинофестиваль интересные фильмы и получают награды.

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко рассказал о позитивной тенденции роста отечественного кинопроизводства в 2017 году, а также о перспективе создания новых кинокартин в копродукции с зарубежными режиссерами.

"Пять лет назад, когда мы инициировали проведение Национального конкурса короткого метра, начали возить молодых кинематографистов на мировые кинофестивали в Канны и Берлин, проводить Дни украинского кино за рубежом, нашей целью было оживить кинопроцесс в стране, стимулировать появление новых талантов. И вот сейчас мы видим молодых режиссеров, которые привезли в Таллин проекты своих первых полнометражных фильмов. И я счастлив, что имею к этому непосредственное отношение", - отметил меценат Игорь Янковский.

А во время Украинского приема вспомнили и о судьбе украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова, который томится в российском заключении. Как и на всех международных кинофестивалях, на сцене прошел перформанс с требованием к российским властям немедленно освободить из тюрьмы незаконно осужденного украинского режиссера.

Украина была широко представлена на 21-ом Таллинском кинофестивале. В главном конкурсе фестиваля за главный приз боролся мистический триллер Владимира Тихого "Брама", одну из главных ролей в котором сыграла известная актриса Ирма Витовская-Ванца. На следующий день после премьеры вышли публикации с положительными откликами кинокритиков, а залы на всех трех показах были переполнены.

В конкурсной программе POFF Shorts International Competition Sleepwalkers главный приз получил короткометражный фильм Филиппа Сотниченко "Технический перерыв".

Кроме того, таллинская публика смогла посмотреть три громкие украинские премьеры последних месяцев: фильм Аркадия Непиталюка "Припутни", украинско-итальянский фильм Андреа Маньяни "Easy" и украинско-словацкую картину Петра Бебьяка "Межа".

Меценат Игорь Янковский на протяжении нескольких лет последовательно продвигает в мире молодое украинское кино. Благодаря этой поддержке украинские делегации получают возможность принять участие в работе крупнейших международных кинофестивалей – в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Локарно и Таллине.