На кинофестивале в Таллине показали украинское кино

5 декабря 2017, 16:22

Таллинская публика смогла посмотреть три громкие украинские премьеры последних месяцев.

Меценат Игорь Янковский, директор фестиваля Тиина Локк, глава Госкино Филипп Ильенко

29 ноября 2017 года на ХХI международном кинофестивале Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) Госкино Украины, Фонд Игоря Янковского и ОО "Инициатива во имя будущего" представили украинское кино. 

Пообщаться с украинскими кинематографистами пришло много желающих, а на Украинский прием пришло в три раза больше гостей, чем рассчитывали организаторы – Госкино Украины, Фонд Игоря Янковского, ОО "Инициатива во имя будущего" при поддержке Association Helping Hand. Открыли прием меценат и бизнесмен Игорь Янковский, директор Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" Тиина Локк-Трамберг и глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

Украинская делегация в Таллине

По мнению директора кинофестиваля Тиины Локк-Трамберг с каждым годом членов украинской делегации становится больше, они привозят на кинофестиваль интересные фильмы и получают награды.

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко рассказал о позитивной тенденции роста отечественного кинопроизводства в 2017 году, а также о перспективе создания новых кинокартин в копродукции с зарубежными режиссерами.

"Пять лет назад, когда мы инициировали проведение Национального конкурса короткого метра, начали возить молодых кинематографистов на мировые кинофестивали в Канны и Берлин, проводить Дни украинского кино за рубежом, нашей целью было оживить кинопроцесс в стране, стимулировать появление новых талантов. И вот сейчас мы видим молодых режиссеров, которые привезли в Таллин проекты своих первых полнометражных фильмов. И я счастлив, что имею к этому непосредственное отношение", - отметил меценат Игорь Янковский.

Меценат Игорь Янковский с супругой Светланой Сухиной и кинорежиссер Нариман Алиев

А во время Украинского приема вспомнили и о судьбе украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова, который томится в российском заключении. Как и на всех международных кинофестивалях, на сцене прошел перформанс с требованием к российским властям немедленно освободить из тюрьмы незаконно осужденного украинского режиссера.

Акция в защиту Олега Сенцова

Украина была широко представлена на 21-ом Таллинском кинофестивале. В главном конкурсе фестиваля за главный приз боролся мистический триллер Владимира Тихого "Брама", одну из главных ролей в котором сыграла известная актриса Ирма Витовская-Ванца. На следующий день после премьеры вышли публикации с положительными откликами кинокритиков, а залы на всех трех показах были переполнены.

В конкурсной программе POFF Shorts International Competition Sleepwalkers главный приз получил короткометражный фильм Филиппа Сотниченко "Технический перерыв".

Гости фестиваля

Кроме того, таллинская публика смогла посмотреть три громкие украинские премьеры последних месяцев: фильм Аркадия Непиталюка "Припутни", украинско-итальянский фильм Андреа Маньяни "Easy" и украинско-словацкую картину Петра Бебьяка "Межа".

Меценат Игорь Янковский на протяжении нескольких лет последовательно продвигает в мире молодое украинское кино. Благодаря этой поддержке украинские делегации получают возможность принять участие в работе крупнейших международных кинофестивалей – в Каннах, Берлине, Карловых Варах, Локарно и Таллине.

 

 

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