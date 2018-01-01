Названо имя нового главы Конституционного Суда

Шевчук назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014 года.
Об этом сообщается на официальном сайте суда.
Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академи правовых наук Украины назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014 года.
Отметим, что Шевчук был судьей Европейского суда по правам человека ad hoc от Украины в течение 2009 года и с 2012 года.
Избрание главы КС несколько раз срывалось, в частности, из-за невыдвижения кандидатур.
Шевчук родился 11 июня 1969 года в городе Харьков. Образование получил в Украинской юридической академии (ныне — Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого"), где некоторое время работал ассистентом кафедры теории государства и права.
В период с 1997 по 2000 год работал в КСУ научным консультантом одного из судей, а после этого работал директором Центра сравнительного права при Минюсте.
С 2004 года занимался преподавательской и научной деятельностью в Международном Соломоновом университете и в Киево-Могилянской академии.
В течение 2009 года и с 2012 года — судья Европейского Суда по правам человека ad hoc от Украины. Основатель Ассоциации юристов Украины, член Украинской ассоциации международного права.
В марте 2014 Верховной Радой Шевчука назначен судьей Конституционного Суда Украины.