Новая проблема оккупантов. Строители промахнулись при соединении пролетов Крымского моста: фото

Расхождение конструкций составляет около 2 м в длину и около 1 метра в высоту.

В районе Керченского полуострова строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер".

При этом расхождение составляет около 2 м в длину и около 1 метра в высоту, пишет Lb.ua.

Такой инцидент может быть результатом технических просчетов или же проседанием крайних опор в месте стыковки моста.

Отметим, что стоимость проекта моста из Керчи в Крым превысила 300 млрд рублей (порядка 5 млрд. долларов), что в три раза дороже строительства самого длинного моста в мире (мост длиной 164,8 км между Шанхаем и Нанкином обошелся в 1,46 млрд долларов).

Единственным исполнителем работ была назначена фирма "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, близкого к Владимиру Путину. Контракт компания получила после провала трех конкурсов на выбор подрядчика - желающих строить мост так и не нашлось.

Напомним, ранее сообщалось, что для строительства Керченского моста добывают токсичный песок.