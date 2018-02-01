В Крыму россияне для Керченского моста добывают токсичный песок - чиновники

В распоряжении Украины наличествуют доказательства использования опасного и токсичного песка с бывшей свалки железорудного комбината в аннексированном Россией Крыму.

Такое сообщение в четверг, 1 февраля опубликовали представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Чиновники ведоиства обнародовали снимки, полученные в результате аэрофотосъемки, свидетельствующие, что стройматериал с токсичной свалки используется для строительства Керченского моста и других гражданских сооружений.

Известно, что сооружение для безопасного хранения токсичных веществ в Крыму – Хвостохранилище – наполнялось с 1968 года. Его использовали в том числе и для сбора ядовитых отходов от обогащения бурожелезныковых руд Камыш-Бурунского железорудного комбината.

Однако сбросы в этом сооружение прекратились еще в 1994 году – после полной остановки комбината.

По данным украинских чиновников, площадь участка, где происходит добыча составляет 64 288 м2 (длина – 860 м, ширина – 75 м).

"В процессе добычи и доставки токсический песок неизбежно попадает в воздух, а атмосферные осадки вымывают яд через разрушенную дамбу в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении МинВОТ.

Кроме того, известно, что в "хвостах" количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в пятьсот раз. В песках дамбы, граничащей с отходами, содержание мышьяка в триста семьдесят семь раз, а в глубине насыпи − концентрация опасных соединений уменьшается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму российские военные "отжимают" у местных жителей землю.