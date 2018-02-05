Строительство Керченского моста: россияне устанавливают морские пролеты под железную дорогу

5 февраля 2018, 11:57

Над морем оккупанты строят два железнодорожных пути.

  • Строительство Керченского моста: россияне устанавливают морские пролеты под железную дорогу most.life
  • Строительство Керченского моста: россияне устанавливают морские пролеты под железную дорогу most.life
  • Строительство Керченского моста: россияне устанавливают морские пролеты под железную дорогу most.life
  • Строительство Керченского моста: россияне устанавливают морские пролеты под железную дорогу most.life
  • Строительство Керченского моста: россияне устанавливают морские пролеты под железную дорогу most.life
  • Строительство Керченского моста: россияне устанавливают морские пролеты под железную дорогу most.life

В оккупированном Крыму начали устанавливать железнодорожные пролеты Крымского моста над Керченским проливом.

Как сообщает информационный центр проекта, установка пролетов началась на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. В этом месте будет построен отрезок мостового полотна длиной более двух километров, который будет соединен с аркой.

Параллельно над морем строят два железнодорожных пути. По одному поезда будут двигаться в сторону Крыма, а по-другому — для противоположного направления в сторону Тамани.

Железнодорожный пролет Крымского моста весит более 850 тонн и состоит из более 40 основных элементов. Пролеты устанавливают на морских опорах, которые находятся друг от друга на расстоянии не более, чем 65 метров.

Длина Крымского моста составит 19 километров, он станет самым длинным мостом в России. Автомобильное движение на Крымском мосту откроется в декабре 2018 года, а железнодорожное — 1 декабря 2019 года. Общая стоимость проекта составляет 227,9 млрд рублей.

Стоит отметить, что оккупанты строят железную дорогу строят одновременно с автодорогой. К концу января 2018 года они планируют поставить более 180 из 307 железнодорожных опор.

Параллельно с работами в Керченском проливе ведется строительство железнодорожной инфраструктуры по обоим берегам Керченского пролива. Это дороги со стороны Краснодарского края и Крыма протяженностью 40 и 17,5 км соответственно.

 Ранее сообщалось, что на одном из участков автодорожной части Крымского моста через Керченский пролив оккупанты установили барьерное ограждение и мачты освещения.

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Россия строительство Крым мост Керчь железная дорога Керченский мост
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