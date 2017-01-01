Ноздровскую похоронили в закрытом гробу: фото, видео прощания с погибшей

Во время прощания с юристкой в доме Россошанского проходили следственные действия.

На Киевщине в с. Демидов Вышгородского района погибшую правозащитницу Ирину Ноздровскую похоронили в закрытом гробу.

С убитой попрощались дочь Анастасия, родители, родственники, коллеги и друзья семьи. Всего на похоронах было около 100 человек, пишет ТСН.

Возле дома постоянно дежурил экипаж скорой медицинской помощи. Время от времени в дом заходили медики.

Также на церемонии прощания было много полиции, которая патрулировала все село.

У дверей дома, где жила Ноздровская, было несколько погребальных венков от друзей, сообщает 112 Украина.

Стоит отметить, что около километра от дома, где прощаются с Ноздровской, расположен дом Россошанских. Там именно сейчас происходят следственные действия.

Ранее правоохранители сообщили, что задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, ему выдвинуто подозрение.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран.

Как известно, юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".