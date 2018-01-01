Обстрелы и потери. В штабе АТО поделились плохими новостями с Донбасса

Вчера на востоке нашей страны противник открывал огонь из 152-мм артиллерии.

На Донбассе вчера террористы 45 раз стреляли, отметили в штабе АТО Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 17 апреля, в зоне АТО на Донбассе террористы продолжали игнорировать режим полного прекращения огня — за сутки 45 раз обстреляли позиции украинских воинов, один наш боец погиб, а трое — получили ранения.

В частности, боевики открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении из 152-мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял укрепления возле Зайцево.

Из 120 мм минометов враг бил по защитникам Троицкого, из минометов калибра 82 мм и гранатометов — в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов — по защитникам Луганского.

На Донецком направлении из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял позиции военных в районе Водяного и Гнутово, а защитников Новотроицкого атаковали из минометов калибром 82 мм и гранатометов.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Авдеевки, шахты "Бутовка", Пищевика, Верхнеторецкого, Талаковки, Павлополя и Каменки, из вооружения БМП — под Водяным и Павлополем.

Из крупнокалиберных пулеметов террористы били в районе Опытного и Лебединского, из стрелкового оружия — возле Широкино и Невельского. Кроме того, опорные пункты у Гнутово и Лебединского обстреливал вражеский снайпер.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.