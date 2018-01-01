Один дома. На Житомирщине горе-мать на сутки запрела ребенка в квартире: видео

Обеспокоенные соседи вызвали полицию.

На Житомирщине ребенка заперли в квартире Скриншот

Житомирской области двухлетний малыш больше суток просидел под замком, после того как мать заперла дома, а сама отправилась по своим делам.

Обеспокоенные соседи на следующий день вызвали полицию, после чего голодного и испуганного мальчика передали медикам, в результате 2-летнего Виталика приютили в детском отделении райбольницы говорится в сюжете ТСН.

"Ребенок был грязный. Вымыли, покормили", — рассказала медсестра Тамара Франчук. Малыш уже привык к рукам врачей и откликается, когда его зовут. Ребенка обследовали и убедились, что мальчик вполне здоров — за исключением пережитого стресса.

"И взрослый в закрытом помещении будет страдать, а маленький ребенок без мамы целые сутки — это вообще ужас", — говорит заведующий детского отделения Чудновской райбольницы Андрей Корытко.

Соседи говорят, что видели, как женщина вечером садилась в маршрутку, а ночью слышали плач ребенка — и это было уже не впервые. Копы, прибывшие на вызов, ломать двери не решились, но нашли родственников, один из которых попал в дом через окно и освободил мальчика из домашнего плена. В полиции открыли уголовное производство, мать разыскивают социальные службы и правоохранители. По телефону женщина уверяет, что сына оставила на знакомого. "Ребенок был не сам — это раз, я уехала с утра — это два. Я попросила человека, чтобы смотрел. Я не была пьяная, кто там что говорит", — утверждает Наталья Линова.

А вот сельский голова другого мнения и утверждает, что женщина регулярно пьянствует, и ранее ее лишили родительских прав на трех старших детей. "Ведет разгульный образ жизни. За детьми мы не раз заходили в эту квартиру. Предыдущие трое детей, которые были от первого мужа, сейчас в интернате, она их бросала неоднократно", — уверяет поселковый голова с.Вакуленчук Василий Хрестенко.

ТСН удалось разыскать отца ребенка, который живет со своей матерью, а работает в Киеве. Он говорит, что на ребенка регулярно отправлял деньги, а куда их тратила мать Виталика — понятия не имеет. Теперь мужчина обещает как можно быстрее забрать сына из больницы и уже оформляет документы. "Ребенок будет мой, он у меня записан в паспорте. Это моя родная кровь, как я могу от него отказаться", — заявил Александр Морозов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине горе-мать закрыла троих детей в холодном доме на двое суток.

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