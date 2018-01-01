Опубликован "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров

Списки арестованный Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке.

В Сеть попал список "будущих жерств" после Бабченко Скриншот видео с youtube.com

В Сети опубликован список из 47 украинских журналистов и блогеров , которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров.

Резонансный список опубликовала "Страна". Как утверждает источник издания в СБУ, данные списки арестованный Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

Сам Герман, по его же версии, получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги некоего "фонда Путина". И тут же поставил в известность контрразведку.

В список, опубликованный "Страной" попали:

Айдер Муждабаев

Матвей Ганапольский

Евгений Киселев

Иван Яковина

Екатерина Сергацкова

Илья Богданов

Сергей Гришин

Даниил Яневский

Юрий Андрухович

Виталий Портников

Юрий Макаров

Василий Шкляр

Роман Скрыпин

Роман Чайка

Татьяна Даниленко

Богдан Буткевич

Юрий Винничук

Олеся Яхно

Елена Яхно

Денис Казанский

Сергей Иванов

Евгений Лешан

Леонид Швец

Ксения Василенко (Соня Кошкина)

Сергей Рахманин

Юлия Мостовая

Алексей Мустафин

Лариса Ницой

Олег Константинов

Осман Пашаев

Ольга Худецкая

Владимир Притула

Владимир Задирака

Дмитрий Резниченко

Александр Володарский

Максим Осадчук

Павел Казарин

Денис Мацола

Отар Довженко

Марьяна Пьецух

Карл Волох

Ян Валетов

Андрей Плахонин

Александра Дворецкая

Александр Михельсон

Александр Братущак

Алена Притула

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали спецслужбы РФ.

За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, подозреваемого в организации преступления Бориса Германа задержали в столице. Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.

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