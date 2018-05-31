"Убийство" Бабченко. Суд избрал меру пресечения организатору преступления

В четверг, 31 мая, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Борису Герману, которого подозревают в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченка.

Суд назначил Герману содержание под стражей сроком на два месяца без права на залог, пишет ТСН.

В то же время сам Герман сообщил в ходе судебного заседания о том, что его товарищ, бывший гражданин Украины, проживающий в Москве, Вячеслав Пивоварный работает в частном фонде президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Он отвечает за организацию террористических актов на территории Украины. Я пошёл в контрразведку и рассказал им эту информацию. В СБУ очень много кротов, в контрразведке их намного меньше, об этой операции знает всего несколько людей", – рассказал подозреваемый.

Герман утверждает, что целью операции было выявить российскую агентурную сеть в Украине и источники её финансирования, пишет INSIDER.

"Мы знали, что будет инсценировка. Для того, чтобы взять информацию из российского источника, нам нужно было симитировать какую-то деятельность. Мы получили список из 30 людей и передали его контрразведке", — уточнил он.

Подозреваемый говорит, что за время его сотрудничества с контрразведкой им лично было выявлено много способов доставки денег на территорию Украины из личного фонда Путина для свержения власти в Украине и политических деятелей, которые их получают.

"Есть у нас такая партия "Розумная сила" – получает оттуда деньги, в окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этим фондом Путина. Не знаю, финансируется ли оттуда сам Пашинский", – заявил Герман.

Также он сообщил, что на территории Украины сейчас действуют около сотни киллеров — бывших жителей Донецкой и Луганской областей, которые "не имеют моральных принципов и так зарабатывают на жизнь".

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.