"Расстрельный список-47": что задумали Порошенко и Ко

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

4 июня 2018, 06:58

Власть не ищет легких путей победы на выборах.

Власть срочно формирует "Расстрельный список-47". Для чего? Его основные, только внутриполитические функции.

Первое. Секретное формирование спецслужбами "расстрельного списка-47" позволяет установить оперативный контроль над любым журналистом, общественным деятелем или политиком. В таком случае, якобы "охрана" журналиста элегантно превращается в слежку, прослушку и "караул". Обратите внимание, что ни Грицак, ни Луценко так и не представили украинскому обществу список наиболее коррумпированных чиновников, допустив формирование в Украине системы элитной коррупции. Точно так, как обществу, так и не представили список пойманных убийц защитников Майдана - "Небесной сотни". Зато власть быстро сформировала список политических оппозиционеров и список опасных журналистов, которых надо нейтрализовать или использовать накануне президентских выборов.

Второе. Сформировав такой список, власть (ГПУ-АП-СБУ) получает соблазнительно эффективный способ манипулирования всеми, кто имеет влияние на общественное мнение или не скрывает своей негативного отношения к коррумпированной и непрофессиональной правящей клики. Если Бабченко обваляли в свиной крови и посадили в морг, так представляете, до чего может дойти фантазия смычки "молодых оперативников" с непрошедшими реальную люстрацию старыми или высокопоставленными работниками СБУ и ГПУ. Как показала авантюра с Бабченко, этот союз – гремучая и очень опасная смесь для Украины.

Третье. Этот угрожающий "список-47" будет носит тайный характер и будет пополнятся или сокращаться в зависимости от отношения к нынешней власти. Те, кто, действительно, критикуют власть будут в верхней части списка, остальные,- по мере оперативной необходимости ГПУ и СБУ и АП. А ФСБ путинской Росссии, имея этот список-47" от своих друзей Киеве, получает отличные возможности для вербовочной деятельности в Украине и активных акций.

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Четвертое. В любой момент, человек, который лично чем-то провинился перед "триумвиратом" Порошенко-Луценко-Грицак может стать объектом потенциального шантажа или "неудачной" оперативной разработки непрофессиональными работниками спецслужб, которые неправильно, оказывается, поняли задачу начальства. Цель шантажа или конфликта - нейтрализация публичной общественно-политической позиции преследуемого человека. Метод успешно отработан на несчастном Бабченко.

Пятое. В украинской политике сформировался новый эпицентр власти, "крепкий орешек" - "триумвират" Порошенко-Луценко-Грицак, который сейчас играет главную роль во внутриполитическом положении страны. Обратите внимание на выжидательное и пассивное поведение СНБО, МВД, всех министров, премьер-министра Гройсмана, депутатского корпуса Верховной Рады, которые не спешат поучаствовать в этих мутных и страшных авантюрах.

Шестое. Самое главное. Составление скандального списка оппозиционных политиков "Луценко-Сарган", озвученного на пресс-конференции и демонстративное составление СБУ "расстрельных списков-47" влиятельных и уважаемых публичных людей будет рассматриваться в украинском обществе и на Западе как угроза демократии и элементы чрезвычайного положения. А сочетание шантажа и манипулирования общественным мнением Украины, на основании двух списков, с неожиданным формированием в украинской политике первого властного "триумвирата" Порошенко-Луценко-Грицак, носит признаки, пока неосознанного, но "ползучего" госпереворота. Ибо любой переворот начинается с составления списка врагов власти и пропаганды закручивания гаек. А дальше, как получится. Но у любого переворота есть своя железная логика, которая не зависит от первых шагов политиков-авторов и используемых силовиков. Поэтому "триумвирату", пока не поздно, надо вернуться в рамки конституционной демократии и искать другие способы доказательства своей ценности и необходимости украинскому обществу.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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