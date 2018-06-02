СБУ предупредила об угрозе жизни двух известных журналистов

Работающие в Украине российские журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев могут стать объектами покушения российских спецслужб.

Об этом заявили они сами после того, как побывали в СБУ для обсуждения вопросов безопасности после покушения на Аркадия Бабченко, передает телеканал Прямой.

"Мы подписали специальную бумагу о неразглашении. Поэтому скажем только то, что можем сказать. Понятно, конечно, что это была встреча, связанная, во-первых, с делом Бабченко. Во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, работающих в Украине сейчас. Если говорить то, что можно сказать, то смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными. Потому что те, кто организовывал покушение на Бабченко или убийство Бабченко, - это люди, которые, безусловно, будут пытаться сделать реванш", - заявил Ганапольский.

Он добавил, что в списке тех, на кого могли покушаться, оказалось не 30, а 47 человек.

В свою очередь Евгений Киселев заметил, что вызов в СБУ не был пиар-акцией.

"Вы должны просто понимать, что это был не какой-нибудь закрытый брифинг для избранных и не какая-то действительно встреча с целью пиара. А речь действительно шла, в том числе, о нашей личной безопасности. Речь шла о том, что можно и нужно сделать для того, чтобы мы с Матвеем Юрьевичем спокойно спали, спокойно ходили по улицам, спокойно работали и занимались своим делом", - сказал телеведущий.

Ранее генпрокурор Луценко рассказал, как Герман отреагировал на то, что Бабченко жив.